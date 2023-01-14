Великолучанин пытался похитить 11 банок кофе из магазина
В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 11 банок кофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе росгвардии России по Псковской области.
14 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте совершена кража.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего великолучаниа, который похитил из торгового зала 11 банок кофе.
По данному факту проводится проверка.
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