Великолучанин пытался похитить 11 банок кофе из магазина

12:11, 15 января 2023, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 11 банок кофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе росгвардии России по Псковской области.

14 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте совершена кража.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего великолучаниа, который похитил из торгового зала 11 банок кофе.

По данному факту проводится проверка.