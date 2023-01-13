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Экономика

Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры

По итогам 2022 года цена на телевизоры в среднем выросла на 10 %, в первую очередь за счёт дорогих моделей, оценили продавцы техники. По их данным, на базовый ассортимент цены к концу года снизились, отыграв весеннее удорожание, сообщает РБК.

Рост цен на телевизоры зафиксировали несколько опрошенных РБК участников рынка.

По подсчётам руководителя группы закупок ТВ- и аудиотехники «Ситилинка» Егора Панина, средняя цена телевизора за прошлый год выросла на 13 %. Он отметил, что в сегменте базовых моделей (с экраном 32 дюйма) в течение года наблюдалась высокая волатильность: с пикового значения цены снизились в два раза. В премиальном сегменте стоимость увеличилась за счёт сокращения маркетинговых активностей крупных брендов на фоне ухода с рынка, рассказал Панин.

По оценке «Марвел Дистрибуции», средняя цена на телевизоры в 2022 году составила 29,3 тыс. руб., что на 8,2 % больше, чем в 2021 году.

По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди членов — Sony, Huawei, Intel и др.), в среднем цена на телевизоры могла увеличиться на 10 %, но на часть продукции вернулась к показателям начала года, сказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он связал это с перераспределением долей производителей: с увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов, а также СТМ (собственных торговых марок).

Увеличение происходило только в дорогом сегменте, а в целом на рынке цены снизились год к году, считает бренд-директор дивизиона собственных торговых марок Merlion Кирилл Костюшко. «Ситуация продиктована дефицитом товаров А-брендового сектора на фоне существующих реалий... Цены на бренды, которые не меняют ничего в своей продуктовой политике, изменились на 0–5 % за год. Рост цен в первом полугодии 2022 года полностью нивелировался снижением цены во втором», — сообщил он.

У ряда брендов телевизоров цена увеличилась из-за расширения матрицы в более дорогом сегменте, то есть увеличения представленности в больших диагоналях и сегменте высокотехнологичных дисплеев.

 

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