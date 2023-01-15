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Общество

Франция не приняла от России плату за место на кладбище

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ средства на возобновление аренды мест на одноимённом кладбище, где похоронен ряд известных русских, сообщает РИА Новости.

«В этом году город не принял денег от (РФ. — Ред.) <...>, которые позволяют финансировать продление аренды российских мест», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на Николая Лопухина, главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа.

Отмечается, что с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. По словам Лопухина, комитет ищет средства, чтобы возобновить аренду, но впоследствии и он столкнётся с трудностями.

Согласно главе CESOR, кладбище обветшало, российская сторона хотела провести его реставрацию, но из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине проектом больше не занимаются.

На кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.
 

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