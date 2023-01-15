Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе
Грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси после продолжительной болезни. Такую причину смерти РИА Новости назвал его продюсер Рати Абзианидзе.
По его словам, артист уже долгое время испытывал проблемы со здоровьем.
«Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали всё, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны», — заявил собеседник агентства.
Гражданская панихида, по предварительной информации, пройдёт в четверг, 19 января.
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