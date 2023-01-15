В Доме офицеров пройдёт дебютная выставка местного фотографа

17:39, 15 января 2023, ПАИ

Дебют фотографа Виктории Вороновой с выставкой «Соловецкое...» в псковском Доме офицеров состоится 23 января в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме офицеров.

«Я родилась в Ленинградской области, но мои бабушка и дедушка с Севера. Мама родилась на Соловках и всё детство жила там, поэтому меня ребёнком возили к бабушке на лето на остров. Начальную школу я окончила там же, потом переехала в Псков. С детства фотоаппарат всегда был где-то рядом. Его присутствие в доме казалось естественным, ведь дедушка занимался фотографией. Снимал много. Дома проявляли плёнки, сушили фотографии в ванной. Дедушка и подарил мне первую мыльницу, и я начала снимать всё подряд.

Про Соловки решила сделать выставку, чтобы показать людям настоящий посёлок со старыми домами, с едва живыми сараями. Это немного не те Соловецкие острова, что видит турист. Предлагаю взглянуть на них глазами человека, который там жил», — расказывает о себе фотограф.