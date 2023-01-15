В музее-заповеднике «Изборск» представлена выставка русского искусства

18:41, 15 января 2023, ПАИ

На выставке «Россия. Истоки» в музее-заповеднике «Изборск» представлена уникальная коллекция русского академического искусства Российской академии художеств, сообщает telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской Академии художеств, начиная со второй половины XVIII века.

Среди экспонатов выставки - произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства.

Русские живописцы разных времен создают ряд блестящих художественных образов исторического прошлого, что позволяет нам и сегодня, находясь среди этих работ, ощущать себя частью великой исторической памяти нашей страны.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 17.00, ул.Печорская, 37.