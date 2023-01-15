Сборная команды по волейболу из Себежа и Миоры взяли бронзу на соревнованиях

19:20, 15 января 2023, ПАИ

Международная объединенная волейбольная команда России из Себежа и Белорусского города Миоры заняла третье место в открытом кубке города Великих Лук по волейболу, сообщает газета «Призыв».

В прошлом году в город Себеж приезжали волейболисты небольшого города Миоры Витебской области, которых собрал и объединил в две команды Андрей Чернявский. Гости показали высокий уровень игры и заслуженно победили. После этого турнира Андрей Чернявский принял участие в турнире ветеранов в составе команды Себежа, команда показала достойный результат и заняла 3 место на областных соревнованиях в Пскове.

14 января 2023 года объединенная команда города Миоры и Себежа выступила на открытом кубке города Великих Лук по волейболу. На турнире были представлены, помимо указанной команды, ещё 6 команд. Соревнования проходили в режиме микст (4 мужчины и 2 женщины).По жребию «Миоры» встречалась с командой «Искра», которая впоследствии победила в этом турнире.

В каждой из партий «Миоры» выигрывали по 4-5 очков, но в концовке не удерживали преимущества и проигрывали в упорной борьбе.Во второй встрече «Миоры», уверенно обыграв крепкую команду ВЛГАФК (Великолукская государственная академия физической культуры и спорта), вышли на матч за бронзу с командой ВГСХА (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия). На разминке травму получила Ксения Андреенко.

Но мужественно смогла отыграть полторы партии, впоследствии ей потребовалось срочная медицинская помощь. В матче за бронзу очень уверенно сыграла вся команда. Состав команды: Маргарита Кашкур, Ксения Андреенко, Андрей Чернявский, Сергей Якушин, Иван Ильницкий, Роман Гуз и Алексей Карандашев.