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Общество

Более 8 млн рублей потратили на капитальный ремонт Дновской детской школы искусств

Фото газеты "Дновец"

Дновская детская школа искусств с момента открытия в 1953 году не получала средств на проведения капитального ремонта, сообщает газета «Дновец».

В 2022 году в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура» с апреля по октябрь в учреждении дополнительного образования шёл капитальный ремонт.

Фото газеты "Дновец"

На реализацию проекта затрачено более 8 миллионов рублей. Основные работы были выполнены: заменена кровля, установлены снегоудерживатели и водосточная система, отремонтирован фасад здания, восстановлена вентиляционная система, выполнен частичный ремонт внутренних помещений, преобразилась входная зона, отремонтированы санузлы.

«Да, очень сложным, но в то же время продуктивным и удачным выдался 2022 год для всего коллектива нашей школы», – поделилась директор Дновской детской школы искусств Вера Щепетина.

Фото газеты "Дновец"

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