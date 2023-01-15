Воинскую присягу приняли молодые военнослужащие в Острове

19:39, 15 января 2023, ПАИ

Молодое пополнение военнослужащих приняло воинскую присягу, сообщает газета «Островские вести».

В одной из воинских частей Острова военнослужащие призыва на срочную службу приняли присягу на верность Родине. На торжественном мероприятии присутствовали командование части, личный состав и благочинный Островских храмов, настоятель Свято-Троицкого Собора отец Роман. Он окропил солдат святой водой и напутствовал их на хорошую службу.

«Никак нельзя оставить молодое пополнение без внимания, напутсвенного слова и, конечно, без молитвы!», — сообщил отец Роман в группе ВК Свято-Троицкого собора.