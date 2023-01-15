Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Воинскую присягу приняли молодые военнослужащие в Острове

Фото газеты "Островские вести"

Молодое пополнение военнослужащих приняло воинскую присягу, сообщает газета «Островские вести».

В одной из воинских частей Острова военнослужащие призыва на срочную службу приняли присягу на верность Родине. На торжественном мероприятии присутствовали командование части, личный состав и благочинный Островских храмов, настоятель Свято-Троицкого Собора отец Роман. Он окропил солдат святой водой и напутствовал их на хорошую службу.

«Никак нельзя оставить молодое пополнение без внимания, напутсвенного слова и, конечно, без молитвы!», — сообщил отец Роман в группе ВК Свято-Троицкого собора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2023

В Острове прошла встреча малолетних узников войны

15 января 2023

Великолучанка победила в конкурсе «Миссис бизнес Псков Псковская область 2022»
15 января 2023

Воинскую присягу приняли молодые военнослужащие в Острове
15 января 2023

Сборная команды по волейболу из Себежа и Миоры взяли бронзу на соревнованиях

15 января 2023

Более 8 млн рублей потратили на капитальный ремонт Дновской детской школы искусств

15 января 2023

В музее-заповеднике «Изборск» представлена выставка русского искусства

15 января 2023

ВИДЕО В Гдове поднялся сильный ветер
15 января 2023

В Доме офицеров пройдёт дебютная выставка местного фотографа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...