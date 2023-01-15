Великолучанка победила в конкурсе «Миссис бизнес Псков Псковская область 2022»

20:02, 15 января 2023, ПАИ

Великолукская бизнес-леди Юлия Абрамова победила в конкурсе «Миссис бизнес Псков Псковская область 2022», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Соучредитель и генеральный директор завода по добыче и переработке торфа «ВЕЛТОРФ» в г. Великие Луки Юлия Абрамова стала победительницей областного конкурса «Миссис бизнес Псков Псковская область 2022». Долгожданный финал среди самых активных и целеустремленных женщин региона прошел вчера в столице области.



Еще одна достойная конкурсантка из Великих Лук - создатель Школы диабета, школы стройности и здоровья «МариАна», руководитель социального проекта «Гостевой дом с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад» Анастасия Князькова тоже не осталась без наград. Она забрала приз зрительских симпатий по итогам голосования в группе конкурса, получила титулы «Миссис бизнес Многогранность» и «Миссис бизнес Псковская область», номинация «Классик».

«Друзья, спасибо за такую поддержку! Великие Луки, вперёд! Благодарю!, - написала Анастасия на своей странице.



Победительница «Миссис Бизнес Псков» будет представлять город Псков на Всероссийском конкурсе «Миссис Бизнес Россия».