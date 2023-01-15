В Острове прошла встреча малолетних узников войны

20:25, 15 января 2023, ПАИ



Бывшие малолетние узники наметили планы на ближайшую перспективу, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».

В Старый Новый год состоялась традиционная встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей. На встречу были приглашены дети войны, члены местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»

Председатель Совета бывших малолетних узников Островского района Людмила Васильева зачитала поздравления от руководителя Центра устойчивого развития Псковской области Семена Никонова, председателя Псковской организации несовершеннолетних узников концлагерей Раисы Кузиной, депутатов Псковского областного Собрания депутатов Андрея Михайлова и Островского районного Собрания депутатов Владимира Никифорова, которые пожелали всем здоровья, успехов в достижении поставленных целей

Коротко Людмила Ивановна рассказала о работе организации за последний год, собравшиеся вместе обсудили на ближайшую перспективу дела и встречи. А затем поздравили с днем рождения Анну Шкредову, с прошедшими именинами —Людмилу Васильеву.. Стихами женщин поздравил поэт Геннадий Смирнов.

Неожиданным подарком для всех стали поздравления двух Дедов Морозов, у которых для каждого нашлось доброе поздравление с шуткой да прибауткой, застольные игры. На время гости вернулись в свою молодость, и даже сфотографировались с Дедом Морозом, чтобы оставить на память добрые воспоминания о встрече.