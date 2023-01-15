Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Острове прошла встреча малолетних узников войны

Фото газеты «Островские вести»


Бывшие малолетние узники наметили планы на ближайшую перспективу, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести». 

 В Старый Новый год состоялась традиционная встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей. На встречу были приглашены дети войны, члены местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»

Председатель Совета бывших малолетних узников Островского района Людмила Васильева зачитала поздравления от руководителя Центра устойчивого развития Псковской области Семена Никонова, председателя Псковской организации несовершеннолетних узников концлагерей Раисы Кузиной, депутатов Псковского областного Собрания депутатов Андрея Михайлова и Островского районного Собрания депутатов Владимира Никифорова, которые пожелали всем здоровья, успехов в достижении поставленных целей

Коротко Людмила Ивановна рассказала о работе организации за последний год, собравшиеся вместе обсудили на ближайшую перспективу дела и встречи. А затем поздравили с днем рождения Анну Шкредову, с прошедшими именинами —Людмилу Васильеву.. Стихами женщин поздравил поэт Геннадий Смирнов.

Неожиданным подарком для всех стали поздравления двух Дедов Морозов, у которых для каждого нашлось доброе поздравление с шуткой да прибауткой, застольные игры. На время гости вернулись в свою молодость, и даже сфотографировались с Дедом Морозом, чтобы оставить на память добрые воспоминания о встрече. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2023

В Острове прошла встреча малолетних узников войны

15 января 2023

Великолучанка победила в конкурсе «Миссис бизнес Псков Псковская область 2022»
15 января 2023

Воинскую присягу приняли молодые военнослужащие в Острове
15 января 2023

Сборная команды по волейболу из Себежа и Миоры взяли бронзу на соревнованиях

15 января 2023

Более 8 млн рублей потратили на капитальный ремонт Дновской детской школы искусств

15 января 2023

В музее-заповеднике «Изборск» представлена выставка русского искусства

15 января 2023

ВИДЕО В Гдове поднялся сильный ветер
15 января 2023

В Доме офицеров пройдёт дебютная выставка местного фотографа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...