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Общество

Новые ремонтные работы ведутся в Псково-Печерском монастыре

Фото группы «Возрождение Псков»

К 550-летию Псково-Печерского монастыря планируется переоборудование водопроводных, канализационных и электросетей, сообщается в группе «Возрождение Псков».

Электроподстанция в настоящее время работает в режиме максимальных нагрузок. Разработан проект, который поднимет нагрузку энергоснабжения монастыря, паломнического центра, гостиницы и монастырского буфета до современных мощностей.

Электропроводка на всей территории монастыря будет убрана со стен и башен монастыря в специальные короба, чтобы не нарушался исторический вид древних стен. Это будет часть музеефицированного пространства обители.

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