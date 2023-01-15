Новые ремонтные работы ведутся в Псково-Печерском монастыре

22:08, 15 января 2023, ПАИ

К 550-летию Псково-Печерского монастыря планируется переоборудование водопроводных, канализационных и электросетей, сообщается в группе «Возрождение Псков».

Электроподстанция в настоящее время работает в режиме максимальных нагрузок. Разработан проект, который поднимет нагрузку энергоснабжения монастыря, паломнического центра, гостиницы и монастырского буфета до современных мощностей.

Электропроводка на всей территории монастыря будет убрана со стен и башен монастыря в специальные короба, чтобы не нарушался исторический вид древних стен. Это будет часть музеефицированного пространства обители.