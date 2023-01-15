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Общество

Пыталовские спортсмены заняли первые места на соревнованиях в Новоржеве

Фото Максима Максимова

Бойцы из Пыталовского спортивного клуба смешанных единоборств «Змей Горыныч» приняли участие в соревнованиях по К-1 в Новоржеве. Об этом сообщает тренер ребят Максим Максимов на своей странице в ВК.

Тимур Назаров и Демьян Петров были среди 60 участников из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Пыталово и Новоржева.

Тимур Назаров проиграл свой бой и занял второе место. Демьян Петров занял первое место.

«Демьян в бескомпромиссном и максимально кровавом поединке взял реванш за два поражения в предыдущих боях у бойца из Пскова и завоевал золото, за что получает прозвище Мясник», — пишет на своей странице тренер.

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