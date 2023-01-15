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Всемирный день The Beatles отмечается 16 января

Всемирный день The Beatles (World Beatles Day) отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года 16 января, пишет портал calend.ru.

16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр. 16 января 1964 года журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.

В настоящее время The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». 16 января, в честь знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки.

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