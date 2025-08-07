Кадровые центры «Работа России» проводят в муниципалитетах профтуры для участников СВО

22:49, 07 августа 2025, ПАИ

Кадровые центры «Работа России» в Псковской области только в июле провели 25 различных мероприятий для участников СВО и членов их семей, демонстрируя комплексный подход к содействию занятости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Одним из ключевых способов оперативного и всестороннего решения задач стали клубы «Za СВОих», которые работают в каждом муниципалитете Псковской области.

В июле в кадровых центрах «Работа России» состоялось 16 заседаний, на которых присутствовали 50 участников СВО и членов их семей. На встречах обсуждались меры социальной поддержки и вопросы оформления документов, возможности выбора формата занятости и прохождения обучения по нацпроекту «Кадры», а также получение государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Участниками заседаний стали специалисты кадровых центров, координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества», представители бизнеса, власти и социальных организаций, а также действующие военнослужащие, которые находились в отпуске. Особое внимание уделили мерам поддержки семей погибших военнослужащих.

Удобным инструментом содействия занятости остаются мини-ярмарки, которые для участников СВО проводятся адресно на местах. Четыре ярмарки объединили восемь организаций, которые предложили 53 вакансии и более 120 рабочих мест.

Проводятся профтуры на предприятия, экскурсии и дни открытых дверей. В июле участники СВО и их семьи смогли посетить три организации и увидеть рабочий процесс изнутри. Сотрудники отвечали на интересующие вопросы, а карьерные консультанты кадровых центров предоставляли информацию о возможностях карьерной траектории и о ситуации на рынке труда.

По результатам профильных мероприятий в июле сотрудниками службы занятости населения трудоустроены два ветерана СВО и два члена семей участников СВО.

Служба занятости населения помогает участникам СВО и членам их семей найти работу, повысить квалификацию, получить востребованную профессию, приоритетное сопровождение, трудоустройство, бесплатное дополнительное образование, проводит профориентацию, подготовку к собеседованию и обучает составлению эффективного резюме, организует выездное обслуживание, даёт возможность адаптировать рабочее место, оказывает психологическую помощь и ряд других услуг.