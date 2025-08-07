В 13,5 раза выросло за месяц число случаев заболевания COVID-19 в Псковской области

22:32, 07 августа 2025, ПАИ

С 1 июля по 6 августа число заражений COVID-19 выросло в 13,5 раза – с двух до 27 подтверждённых случаев в Пскове и до десяти случаев в Великих Луках. Статистику предоставила ПЦР-лаборатория Псковской областной клинической больницы на основании данных пациентов, госпитализированных в стационар.

37 поступивших пациентов были госпитализированы с подозрением на ОРВИ, внебольничную пневмонию, острую инфекцию верхних дыхательных путей и кишечную инфекцию. Коронавирус может маскироваться под другие респираторные заболевания, что делает обязательным проведение ПЦР-тестирования для точной диагностики.

«Практически во всех выявленных случаях результат ПЦР-диагностики свидетельствует о высокой вирусной нагрузке, что указывает на значительный риск распространения инфекции. Такая эпидемиологическая ситуация создаёт предпосылки для сезонного подъёма заболеваемости», – добавили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что 1 080 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировали в Псковской области с 28 июля по 3 августа.