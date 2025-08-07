Псковичи выразили своё отношение к переменам на территории у здания областного правительства

22:00, 07 августа 2025, ПАИ

Основные работы возле здания областного правительства на улице Некрасова в Пскове подошли к завершению. Специалисты привели в порядок не только дорожную сеть, но и пространство перед Домом Советов: спилили аварийные деревья, высадили новые растения. Как горожане отнеслись к переменам, они поделились с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Улица Некрасова – одна из главных в Пскове, а Дом Советов – объект культурного наследия народов России федерального значения, памятник гражданской архитектуры. Двухэтажное каменное здание возвели в 80-х годах XVIII века. Оно не раз подвергалось перестройкам. Во второй половине XIX века в нём появились третий этаж и флигели. В разное время здесь находились палаты гражданско-уголовного суда, губернский архив, Псковский кадетский корпус и военно-революционный штаб города. Сейчас здесь располагаются правительство региона и Псковское областное Собрание депутатов.

В рамках реконструкции улицы Некрасова привели в порядок и дорожную сеть перед Домом Советов – отремонтировали и расширили проезжую часть, заменили покрытие тротуара, сделали гранитный бордюр. Ещё совсем недавно фасад был закрыт деревьями, увидеть полный облик здания областного правительства удавалось едва ли. Теперь оно полностью открыто взгляду жителей и туристов.

Отношение к новому оформлению пространства выразили прохожие:

«Приятно посмотреть на место, когда всё ухоженное, когда всё сделано, хочется даже ещё прийти на это место»;

«Сделали всё правильно, красиво. Я как раз шла сейчас, говорила: смотри, как хорошо в итоге посадили деревья, такая хорошая частота посадки. Пройдёт, конечно, несколько лет, прежде чем они вырастут, станут заметными, но очень свежо и красиво»;

«Появилось ощущение, что улица Некрасова стала несколько более широкой и выразительной. Это всё очень и очень вкусовщина, на любителя»;

«Выглядит слишком пустым пока что. Ему всё-таки не хватает какой-то живости. Оно выглядит слишком искусственно».

Главная причина перемен – состояние уже спиленных деревьев. Многие были поражены грибком, имелись трещины и дупла. Пересохшие и старые растения становились угрозой при неблагоприятных погодных условиях. Был риск повредить инженерные сети. Комиссия также оценивала треугольники видимости для водителей. В итоге убрали и те деревья, которые мешали выезду транспорта с придомовой территории. На смену им уже пришли молодые растения.

«На улице Некрасова у нас высажены сосны, кустарники. Озеленение около правительства, в принципе, уже завершено. И сейчас у нас прорабатывается вопрос восстановительной посадки зелёных насаждений на Некрасова», – сказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

В свою очередь главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин отметил, что похожие решения в благоустройстве подобных территорий можно найти в Ленинградской области.

«Вопрос в том, что всё должно быть в меру. Если мы посмотрим, например, в Ленинградской области: дворцы стоят в Пушкине или в Гатчине – они же не в лесу находятся, они полностью раскрыты. Есть озеленение, но это идёт уже дальше, как парковая часть. Так же примерно и здесь. Вот мы стоим в сквере Кутузова. Отличный, хороший сквер. Там – архитектура», – отметил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

