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Общество

Использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ предложили в России

Маткапитал предлагают разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Известия».

По ее словам, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. В кабмине подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год», — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.

В связи с этим Яна Лантратова просит кабмин разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет.

«Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает», — пояснила она.

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