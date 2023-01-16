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Общество

Почти на десять процентов выросло производство алкоголя в России за 2022 год

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по декабрь выросло в России на 9,8 % в сравнении с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9 % выросло на 8,4 %, до 115,386 миллиона дал. В том числе производство водки выросло почти на 4 %, до 84,056 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,821 миллиона дал, что на 10,5 % больше, чем в 2021 году, передает агентство «Прайм».

Производство винодельческой продукции в январе – декабре к предшествующему году выросло на 9,7 %, до 32,693 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 12 месяцев вырос на 25,2 %, до 16,181 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин – на 442,5 % год к году.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 25,4 % больше, чем за 2021 год – 18,977 миллиона дал.

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