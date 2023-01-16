До +4 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:39, 16 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 16 января. Днем местами, ночью в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем 0...+4, ночью -2...+3 градуса.



В Пскове пройдут небольшие осадки. Температура днем +2...+4, ночью 0...+2. В Великих Луках прогнозируются небольшие осадки. Температура 0...+2 градуса.