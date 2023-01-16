Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:32, 16 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

19 января будет отмечаться один из главных православных праздников - Крещение. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин расскажет о правилах безопасности во время зимнего купания, о том, какие требования предъявляются к оборудованию купели и где обустроены правильные проруби.

О развитии фигурного катания в Псковской области, предстоящих соревнованиях, которые пройдут в регионе, участии в них псковских спортсменов и планах на будущее ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с президентом региональной Федерации фигурного катания Псковской области Юлией Зайцевой.

Выпуск можно посмотреть в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах «ВКонтакте».