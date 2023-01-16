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Общество

Двойной стаж засчитают мобилизованным и контрактникам за участие в СВО

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период их участия в спецоперации России на Украине будет засчитываться в двойном размере. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», - говорится в сообщении.

Также для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
 

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