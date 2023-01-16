Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович похитил алкоголь из магазина на улице Труда

Росгвардия задержала псковича за кражу алкоголя из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

15 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. 

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2023

Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода в Пскове

15 января 2023

ВИДЕО В Гдове поднялся сильный ветер
15 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего в Великих Луках мужчину
14 января 2023

МЧС предупреждает о мерах предосторожности при предстоящих крещенских купаниях
14 января 2023

ФОТОФАКТ Контейнерные баки опрокинули в Гдове
14 января 2023

Автомобиль сгорел ночью в Порховском районе
13 января 2023

Великолучанин давал взятки преподавателю вуза за хорошие оценки
13 января 2023

Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской горбольницы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...