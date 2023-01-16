Пскович похитил алкоголь из магазина на улице Труда

10:45, 16 января 2023, ПАИ

Росгвардия задержала псковича за кражу алкоголя из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

15 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

