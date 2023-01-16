Почти 400 сертификатов на средства реабилитации получили инвалиды в Псковской области

11:45, 16 января 2023, ПАИ

392 электронных сертификата сформировали и активировали для инвалидов на получение 2233 технических средств реабилитации (ТСР) и 17 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев на производстве в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда региона.

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

На сайте также можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей, адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. В Псковской области с таким сертификатом работают четыре торговые площадки.

Напомним, подать заявление на получение электронного сертификата можно через портал государственных услуг, офис регионального Отделения Социального фонда России по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 7, клиентские службы Отделения во всех районах области и офисы МФЦ.

Срок его предоставления с момента подачи заявления от гражданина – 5 рабочих дней.