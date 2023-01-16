Мошенники стали миллионерами благодаря жителям Псковской области

11:34, 16 января 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, Гдовского и Печорского районов поддались на различные уловки злоумышленников и лишились более 4 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов. И под разными предлогами, в том числе предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или мнимого освобождения родственников от уголовной ответственности, они завладели средствами граждан на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, заключили в ведомстве.