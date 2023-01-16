Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

11:08, 16 января 2023, ПАИ

Три человека погибли в ДТП на территории Псковской области с 9 по 15 января. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

За неделю пресечено 1379 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, зарегистрировано 12 ДТП, выявлено 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержаны пять водителей.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - обратились к псковичам в ведомстве.