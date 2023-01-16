Двух любителей выпить за рулём задержали в Псковской области

11:24, 16 января 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное нарушение, остановили полицейские в Великолукском и Невельском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 14 января по дороге Великие Луки – Новосокольники следовал автомобиль ВАЗ-21150. В ходе проверки выяснилось, что машиной управлял великолучанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А 15 января по трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница РФ на ВАЗ-2115 ехал нетрезвый житель Невельского района.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.