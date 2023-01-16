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Общество

Редкий снимок части особого назначения показал псковский архив

Фото из Госархива Псковской области

Редкий снимок части особого назначения опубликовал Государственный архив Псковской области.

«Было в истории Советской России такое явление, как ЧОНы. Так кратко называли части особого назначения. Они появились в 1918 году и были расформированы в 1924-1925 годах. Создавались такие отряды для борьбы с контрреволюцией, но в прифронтовой полосе участвовали и военных операциях, охраняли промышленные предприятия и гражданские объекты. На псковской земле ЧОН был создан к апрелю 1919 года», - сообщается в Telegram-канале архива.

В фондах архива хранится уникальный фотоснимок: «28-я рота частей особого назначения (ЧОН) на привале в день празднования ЧОН(а)». Датирован он 15 июля 1923 года.

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