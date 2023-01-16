Лыжные гонки в рамках областной спартакиады пройдут в феврале

11:40, 16 января 2023, ПАИ

Финальные соревнования по лыжным гонкам пятнадцатой областной Спартакиады учащихся пройдут в Островском районе 8-9 февраля. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Из положения следует, что соревнования будут проводиться на базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка. Прислать заявки можно до 3 февраля по электронной почте: csp.pskov@gmail.com.

Первые зональные соревнования по игровым видам спорта начнутся 11 февраля.