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Культура

Выставка рисунков «с мужским характером» откроется в Пскове

Фото: сайт ПсковГУ

Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на открытие выставки преподавателя Псковского государственного университета, члена Союза художников России Николая Захарова «На угле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Открытие запланировано на 20 января в 17:00, выставка будет работать до 13 февраля. В экспозиции будет представлено 25 графических работ, выполненных древесным углем.

В библиотеке отметили, что рисунки углем считаются брутальными, с мужским характером, в них остается та примитивная сила и тайна, которую мы наблюдаем в первых наскальных рисунках наших предков, так как кусок обгоревшего дерева – первый художественный материал, который человечество стало использовать для рисования.

«Фантастические черные линии на белой бумаге, изображающие простой силуэт, чью-то тень, очертания домов, деревьев, святынь и древностей нашего города – все это вы сможете увидеть на выставке Николая Захарова, художника, родившегося в Омске и почти четверть века живущего в Пскове», - добавили организаторы выставки.

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