Изучить тексты Священного Писания приглашает ПсковГУ

12:07, 16 января 2023, ПАИ

Псковский государственный университет объявляет набор на обучение по программе профессиональной переподготовки «Православное богословие», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

Желающие смогут разобраться в основах православия, познакомиться с ходом литургии в храме, изучить тексты Священного Писания, узнать историю православной церкви, догматическое и нравственное богословие.

В программе представлены такие предметы, как догматика, библеистика, история русской и древней христианской церквей, литургика, нравственное богословие, неправославные христианские конфессии и нехристианские религии и многое другое.

«По завершении обучения выпускники получат диплом, который позволит заниматься профессиональной деятельностью в области православного образования и культуры», — говорится в сообщении.

Занятия проводятся в понедельник, вторник, среду в вечернее время по адресу: улица Леона Поземского, 6. Записаться на программу можно через почту teologiapskov@mail.ru или по телефону 8-911-8901448. Руководитель — Марина Манойлова.