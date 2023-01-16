Не пить, но поесть: псковичам дали советы перед крещенским купанием

12:05, 16 января 2023, ПАИ

Не пить алкоголь и поесть перед крещенским купанием посоветовал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Перед крещенским купанием посоветовал бы не пить алкоголь, но за час-полтора поесть, чтобы у организма была энергия. С собой взять термос со сладким чаем или морсом, а также сухой комплект одежды, пляжные тапочки и полотенце. Не скидывайте всю одежду сразу, особенно если очередь большая. Лучше раздеваться постепенно. А после купания одеться, согреться в машине или в пункте обогрева», - дал рекомендации Виктор Питолин.

Он также отметил, что купание в купели - большой стресс для организма, и признался, что не одобряет участие в этом мероприятии маленьких детей.

Виктор Питолин добавил, что сам каждый день обливается холодной водой, но при этом никогда не принимал участия в крещенских купаниях. Он также посоветовал воздержаться от купания в холодной воде тем, кто хотя бы немного простужен.