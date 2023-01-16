Ледовую разведку провели перед Крещением в Псковской области

12:18, 16 января 2023, ПАИ

Проверку состояния льда перед крещенскими купаниями провели специалисты в Псковской области в минувшие выходные. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин в эфире программы «Псковский телеграм Online» 16 января.

«Была ледовая разведка 12 января: лед повсеместно прочный. На Чудском озере - 30-35 см, на Псковском - 40 см, на реке Великой - около 20 см. Купания будут. В Пскове традиционно на городском пляже, там будет оборудованная купель», - рассказал Виктор Питолин.

Он напомнил, что купания в необорудованных и несанкционированных местах на открытых водоемах крайне опасны.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах также обратил внимание, что ежегодно в регионе организуют около 10-12 купелей. «Оборудованная купель - это прорубь с деревянным каркасом, со ступеньками и поручнями, чтобы не было такого, как в прошлом году в Ленинградской области, - женщину унесло под лёд. У такой купели обязательно дежурят спасатели и медики. Были случаи, например, в Пскове, когда даже молодые люди теряли сознание из-за резкого спазма сосудов. Такое часто бывает у людей с пониженным давлением», - объяснил Виктор Питолин.