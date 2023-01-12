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Общество

В Пскове оборудуют купель для крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в Пскове 18 и 19 января, для жителей города организуют купель на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Особое внимание уделяем безопасности граждан. Ледовая разведка показала, что толщина льда на реке составляет около 20-25 сантиметров. Этого более чем достаточно. Но с учетом предстоящей оттепели организуем контролируемый выход на лед, по 2-3 человека. На месте будут дежурить спасатели и скорая медицинская помощь, а за общественным порядком будут следить сотрудники полиции и дружинники», - говорится в сообщении.

Кроме того, берег расчистят от снега и поставят башню освещения, биотуалеты, три палатки для переодевания и обогрева. «Здесь можно будет попить горячего чая. Для выхода на лед сделаем настилы, а для спуска в прорубь – лестницу с поручнями и ограждениями», - добавил Борис Елкин.

Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

Ранее со ссылкой на гидрометцентр сообщалось, какая погода ждет псковичей на Крещение.

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