Первенство СЗФО по фигурному катанию состоится в Пскове

12:39, 16 января 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове с 20 по 22 января. Об этом сообщила президент региональной Федерации фигурного катания Псковской области Юлия Зайцева в эфире программы «Псковский телеграм Online» 16 января.

«Мы впервые принимаем чемпионат и первенство СЗФО по фигурному катанию в следующие выходные. Мы все в предвкушении», — отметила Юлия Зайцева.

По ее словам, ожидается около 220 участников со всего Северо-Запада России. Танцевальные пары приедут из Москвы, Твери, Перми и других городов. «То есть первенство открытое, так как заявок было очень много. Самые маленькие участники - шестилетние дети», — рассказала Юлия Зайцева.

Также 19 января стартует Кубок Пскова по фигурному катанию. Президент региональной Федерации фигурного катания заметила, что в соревнованиях будут участвовать около 25 псковских спортсменов.

«Зрители могут свободно в любое время прийти и посмотреть выступления. Подробное расписание соревнований есть на сайте Ледового дворца», — добавила она и посоветовала не пропустить соревнования танцевальных пар.

Также Юлия Зайцева рассказала, почему спортсменки-фигуристки не бывают на обычных городских катках: «Так как профессиональные коньки там легко затупить о палочки-камешки, а на прокатных спортсмены кататься опасаются из-за возможности повредить голеностоп. Так как фигуристы привыкают к тому, что жесткие профессиональные коньки хорошо фиксируют ногу, а прокатные обычные коньки такого ощущения не дают, спортсмены не чувствуют себя уверенно».