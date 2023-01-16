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«Ямынетоварки»: в Москве прошла акция против великолукского блогера

Женщины в Москве заступились за героиню сериала «Уэнсдей» и провели акцию против уроженца Великих Лук, блогера Александра Банайщика. Об этом Псковскому агентству информации сообщил портал «Новый свет».

Ранее блогер в своих социальных сетях предлагал награду в 1 миллион рублей за жену, похожую на актрису сериала, которая должна взять его фамилию, быть правой рукой и родить «копию дочь».

«И всё же с возрастом я начал понимать, что в девушках мне нравится интеллект. Я тут недавно сходил к астрологу, и по натальной карте мне подходит типаж, как у героини сериала Wednesday. Я очень веселый, она сдержанна. Я общительный, она закрыта. Я люблю яркие цвета, а ее стиль — total black. Это мой идеал для баланса. Объявляю поиски по всей России! Готов приехать в любую точку и забрать свою маленькую бусинку», — написал в своих сетях Александр.

Напомним, что «Уэнсдей» — это американский сериал о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс.

Фото: портал «Новый свет»

Акция прошла в центре Москвы, ее участницы закрасили баннер и установили новый плакат с хештегом #ямынетоварки.

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