Изменилось время отправления первого рейса автобуса №5 в Пскове

12:39, 16 января 2023, ПАИ

Изменилось время отправления первого рейса автобуса маршрута № 5 «Вокзал - Архив», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По просьбам пассажиров, для обеспечения прибытия автобуса на остановку «Онкодиспансер» до 8:00 с 16 января изменено время первого рейса автобуса маршрута № 5 «Вокзал - Архив».

От остановки «Архив» автобус будет отправляться в 7:08, прибытие на остановку «Онкодиспансер» - в 7:49.