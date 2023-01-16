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Спорт

С медалями вернулась из Новгорода команда псковских каратистов

Первенство Новгородской области по карате WKF, а также детский турнир на призы федерации карате Новгородской области прошли 14 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской федерации, в соревнованиях принял участие младший состав спортсменов клуба «Школа боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» из Пскова.

Соревнования традиционно прошли в нескольких дисциплинах: индивидуальное ката, индивидуальное кумите и командное кумите.

«Это был первый старт 2023 года, и он был очень успешный для нашей команды. Задан вектор для дальнейших соревнований. В этот раз младший состав задал планку для наших более старших спортсменов. Уже 28 января пройдут всероссийские и межрегиональные соревнования «Невский факел» в Санкт-Петербурге. Готовимся», - рассказал о результатах выступлений председатель спортивной федерации карате Пскова Антон Потебня.

Результаты псковских спортсменов:

Николай Шатных - 1 место в командном кумите, категория 6-7 лет; 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 30 кг.

София Иванова - 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг; 1 место в ката, категория 6-7 лет.

Вера Калинина - 2 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг.

Игорь Наумов - 1 место в ком. кумите, категория 6-7 лет.

Дмитрий Андреев - 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг.

Егор Пусев - 3 место в ката, категория 6-7 лет; 3 место в кумите, категория 6-7 лет св. 30 кг; 1 место в ком. кумите, категория 6-7 лет.

Василий Пономарев - 2 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет.

Иван Семенов - 1 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет; 2 место в ката, кат. 8-9 лет; 3 место в кумите, категория 8-9 лет кат. абс.

Артемий Лебедев - 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет.

Артем Курдин - 1 место в ката, категория 8-9 лет.

Ярослав Стерликов - 3 место в ката, категория 8-9 лет.

Степан Андреев - 2 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг.

Дмитрий Курасов - 1 место в ката, категория 10-11 лет.

Вадим Слюсар - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет.

Алексей Буравлев - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет; 1 место в кумите, категория 10-11 лет св. 45 кг; 3 место в кумите, категория 10-11 лет абс.

Артем Титов - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет; 1 место в кумите, категория 10-11 лет св. 45 кг; 2 место в кумите, категория 10-11 лет абс.; 2 место в ката, категория 10-11 лет.

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