С медалями вернулась из Новгорода команда псковских каратистов

13:03, 16 января 2023, ПАИ

Первенство Новгородской области по карате WKF, а также детский турнир на призы федерации карате Новгородской области прошли 14 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской федерации, в соревнованиях принял участие младший состав спортсменов клуба «Школа боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» из Пскова.

Соревнования традиционно прошли в нескольких дисциплинах: индивидуальное ката, индивидуальное кумите и командное кумите.

«Это был первый старт 2023 года, и он был очень успешный для нашей команды. Задан вектор для дальнейших соревнований. В этот раз младший состав задал планку для наших более старших спортсменов. Уже 28 января пройдут всероссийские и межрегиональные соревнования «Невский факел» в Санкт-Петербурге. Готовимся», - рассказал о результатах выступлений председатель спортивной федерации карате Пскова Антон Потебня.

Результаты псковских спортсменов:

Николай Шатных - 1 место в командном кумите, категория 6-7 лет; 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 30 кг.



София Иванова - 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг; 1 место в ката, категория 6-7 лет.

Вера Калинина - 2 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг.



Игорь Наумов - 1 место в ком. кумите, категория 6-7 лет.



Дмитрий Андреев - 1 место в кумите, категория 6-7 лет до 25 кг.



Егор Пусев - 3 место в ката, категория 6-7 лет; 3 место в кумите, категория 6-7 лет св. 30 кг; 1 место в ком. кумите, категория 6-7 лет.



Василий Пономарев - 2 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет.



Иван Семенов - 1 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет; 2 место в ката, кат. 8-9 лет; 3 место в кумите, категория 8-9 лет кат. абс.

Артемий Лебедев - 1 место в ком. кумите, категория 8-9 лет.



Артем Курдин - 1 место в ката, категория 8-9 лет.



Ярослав Стерликов - 3 место в ката, категория 8-9 лет.



Степан Андреев - 2 место в кумите, категория 8-9 лет до 35 кг.



Дмитрий Курасов - 1 место в ката, категория 10-11 лет.



Вадим Слюсар - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет.



Алексей Буравлев - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет; 1 место в кумите, категория 10-11 лет св. 45 кг; 3 место в кумите, категория 10-11 лет абс.



Артем Титов - 1 место в ком. кумите, категория 10-11 лет; 1 место в кумите, категория 10-11 лет св. 45 кг; 2 место в кумите, категория 10-11 лет абс.; 2 место в ката, категория 10-11 лет.