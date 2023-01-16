Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тротуар обустроят у ТРЦ Fjord Plaza в Псковском районе

Новые тротуары обустроят в Пскове и Псковском районе в этом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live «На ходу».

Тротуары появятся на участке от улицы Шоссейной до деревни Портянниково Псковского района, также их организуют и частично отремонтируют на улице Ижорского Батальона. Кроме того, ремонтные работы проведут на улице Новгородской в микрорайоне Любятово.

«Также в планах ремонт тротуаров на Рижском проспекте, у Fjord Plaza, так как много обращений поступало по поводу доступа к торговому центру, люди фактически ходят по полю, которое принадлежит застройщику», - рассказал Борис Елкин.

По словам главы города, реализация проектов начнётся в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2023

Тротуар обустроят у ТРЦ Fjord Plaza в Псковском районе
16 января 2023

В номинации «Защита» премии «Народное признание» пока не выявлен явный лидер
16 января 2023

Запрет выхода на лёд сняли в ряде районов Псковской области
16 января 2023

«Ямынетоварки»: в Москве прошла акция против великолукского блогера
16 января 2023

Ледовую разведку провели перед Крещением в Псковской области
16 января 2023

Не пить, но поесть: псковичам дали советы перед крещенским купанием
16 января 2023

Псковский музей принял участников акции «Дорогами Победы»
16 января 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...