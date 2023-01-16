Тротуар обустроят у ТРЦ Fjord Plaza в Псковском районе

13:34, 16 января 2023, ПАИ

Новые тротуары обустроят в Пскове и Псковском районе в этом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live «На ходу».

Тротуары появятся на участке от улицы Шоссейной до деревни Портянниково Псковского района, также их организуют и частично отремонтируют на улице Ижорского Батальона. Кроме того, ремонтные работы проведут на улице Новгородской в микрорайоне Любятово.

«Также в планах ремонт тротуаров на Рижском проспекте, у Fjord Plaza, так как много обращений поступало по поводу доступа к торговому центру, люди фактически ходят по полю, которое принадлежит застройщику», - рассказал Борис Елкин.

По словам главы города, реализация проектов начнётся в этом году.