Программа «Территория закона» выйдет сегодня на «Первом Псковском»

14:19, 16 января 2023, ПАИ

Программа «Территория закона» выйдет сегодня, 16 января, в 19:40 на телеканале «Первый Псковский». Новый выпуск приурочен ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации. Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет об итогах работы ведомства по защите прав и законных интересов граждан за 2022 год.

Цикл программ «Территория закона» рассказывает о законодательстве и тех, кто помогает применить букву закона для защиты прав и свобод.

Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.