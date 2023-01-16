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Общество

Псковичам грозят штрафы за выброс мусора в неположенных местах

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 11 января. Теперь тем, кто оставит мешок с отходами на обочине, в лесополосе, местах отдыха населения или выбросит мусор из окна машины, грозят крупные штрафы. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ООО «Экопром»

Подобные действия будут фиксировать дорожные камеры, штраф владельцу транспортного средства придет автоматически. При этом, если нарушение попало на камеры видеонаблюдения, штраф смогут выписать без судебного заседания.

Кроме того, граждане могут зафиксировать нарушение на свои мобильные телефоны и видеорегистраторы, а затем обратиться с письменным заявлением в контролирующие органы.

Данная мера касается и отходов производства, которые предприниматели везут не в установленные пункты приема отходов, а в ближайший лес, выгружают прямо на обочины дорог или складируют в местах, предназначенных для стоянки автомобилей. За первую такую разгрузку мусора в неположенном месте придется заплатить от десяти до 15 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение штрафы вырастут в два раза. Более того, у правоохранителей появится право конфисковать транспорт.

«Строгие меры против несанкционированных свалок будут способствовать установлению должного уровня чистоты. Населенные пункты и места отдыха станут комфортнее и приятнее. Осознанное обращение с мусором позволит создать условия для развития культуры потребления, целенаправленно сформирует полезные привычки у человека», - говорится в сообщении.

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