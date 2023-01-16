В Пскове отремонтируют участок от Юбилейной до Балтийской

16:05, 16 января 2023, ПАИ

Ремонт проезжей части от улицы Юбилейной до Балтийской проведут в Пскове в этом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live «На ходу».

По словам Бориса Елкина, ремонт на улице Коммунальной необходим из-за высокой интенсивности движения. «И за зиму участок может прийти в негодность», - добавил он.

Кроме того, на улицах Западной и Байкова тоже продолжится ремонт дорог и их полное восстановление. Также на улице Западной благоустроят сквер Ветеранов.