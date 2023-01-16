Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида

14:52, 16 января 2023, ПАИ

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет, сообщает РИА Новости.

Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Одна из самых успешных актрис 50–60-х годов, снимавшаяся с Хамфри Богартом, Фрэнком Синатрой и Жераром Филипом.

Ее также увлекали скульптура, живопись и журналистика, в которых Лоллобриджида преуспела не меньше, чем в актерском мастерстве, пишет ТАСС. Ее скульптурные работы выставляются по всей Италии, а в качестве фотожурналистки она общалась с Полом Ньюманом, Одри Хепбёрн, Эллой Фицджеральд и даже смогла лично поговорить с Фиделем Кастро, что удавалось далеко не многим.