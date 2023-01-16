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Общество

Что влияет на вкусовые качества кофе, объяснила псковский эксперт

О том, что влияет на разные вкусовые качества кофе, объяснила в рамках программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) основатель первой и единственной в Пскове кофейной лаборатории Елена Вишневская.   

«Например, высоко в горах климат более суровый. Даже человек, живущий в суровых условиях, становится крепче. С зерном - то же самое. Когда оно растёт высоко, там то холодно, то тепло, перепады давления, оно достаточно долго созревает, много в себе набирает питательных веществ», - рассказала гостья студии.  

Елена Вишневская отметила, что вкус также зависит от того, как обрабатывают и моют зерно. Есть разные виды обработки.

«Буквально вчера мне попалось видео про то, как в Эфиопии женщина мыла ребёнку лицо. Она брала воду в рот и прыскала ею в лицо. У меня сразу возникла ассоциация. Чтобы обработать зерно и кофе был чистым, сочным, прозрачным, его нужно помыть. А у них нет воды. Это очень сложный процесс. Есть международная организация, занимающаяся развитием этих стран. Там начали строить станции обработки, туда проводят воду. Зерно, которое туда попало, стоит дороже», - сказала гостья студии.  

Она подчеркнула, что на каждом этапе обработки зерно набирает разные вкусы и происходит ферментация.  

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