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Общество

Новые штрафы ждут автомобилистов в России

Правительство России подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителю будет грозить штраф, пишет «Коммерсант».

«Новая редакция «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой», — говорится в статье.

С декабря по февраль владельцам легковых автомобилей и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. За нарушение грозит штраф 500 рублей. При этом регионы смогут самостоятельно увеличивать длительность запрета.

По новым правилам водителям также запретят применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Они светят ярче обычных ламп, и их самостоятельная установка грозит тем, что они будут слепить водителей встречных машин.

Если члены рабочих групп поддержат поправки, то документ может вступить в силу уже с 1 сентября, резюмировали авторы статьи.

Несколькими днями ранее вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за выброс мусора из автомобиля. С 11 января работающие в автоматическом режиме камеры разрешили использовать для фиксации таких правонарушений. Гражданам за выброс мусора из авто грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц он составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

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