Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся весной

15:07, 16 января 2023, ПАИ

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся весной, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live «На ходу».

Движение транспорта на время ремонта будет ограничено. Для удобства водителей мост планируют обновлять по половинам, уточнил Борис Елкин. «Вначале отремонтируют бетонные основания, а потом уже будет проводиться укладка асфальта», - добавил он.

Кроме того, с подрядчиком обговорят дату полноценного ремонта Ольгинского моста.