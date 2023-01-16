Житель Опочки вытащил из Великой тонущего пса

15:23, 16 января 2023, ПАИ

Житель Опочки Владимир Яковлев спас тонущую собаку из реки Великой, сообщает газета «Красный маяк».

«Со стороны реки раздавались то ли стоны, то ли вой, я сразу и не разобрал. Потом увидел, что из полыньи торчит собачья голова. Так как на улице была оттепель и лёд был не совсем крепкий, то я взял лестницу и направился туда. Попавший в ледяную воду пёс отчаянно боролся с течением. Ещё немного - и его полностью утащило бы под лёд. Мне стоило больших усилий вытащить немаленькую собаку, находящуюся в воде и плывущую против течения», - рассказал спаситель собаки.

После этого мужчина отнес собаку в баню, стал её отогревать и решать дальнейшую судьбу.

Один из очевидцев произошедшего предложил Владимиру свою помощь в определении спасённого пса. В итоге животное попало в местный приют в деревне Антоново.

Желание заботиться о выжившей чудесным образом собаке выразила опочанка Таита Васильева, которая, как оказалось, до несчастного случая подкармливала ее по-соседски.

«Бродячий образ жизни он ведёт уже год. Настоящего хозяина Мухтара забрали в больницу. Отсутствовал он дома где-то пять-шесть месяцев. Собака была на цепи. Выл он так, что сердце разрывалось, скучал по хозяину», – написала девушка.