Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Опочки вытащил из Великой тонущего пса

Фото здесь и далее: газета "Красный маяк"

Житель Опочки Владимир Яковлев спас тонущую собаку из реки Великой, сообщает газета «Красный маяк».

«Со стороны реки раздавались то ли стоны, то ли вой, я сразу и не разобрал. Потом увидел, что из полыньи торчит собачья голова. Так как на улице была оттепель и лёд был не совсем крепкий, то я взял лестницу и направился туда. Попавший в ледяную воду пёс отчаянно боролся с течением. Ещё немного - и его полностью утащило бы под лёд. Мне стоило больших усилий вытащить немаленькую собаку, находящуюся в воде и плывущую против течения», - рассказал спаситель собаки.

После этого мужчина отнес собаку в баню, стал её отогревать и решать дальнейшую судьбу.

Один из очевидцев произошедшего предложил Владимиру свою помощь в определении спасённого пса. В итоге животное попало в местный приют в деревне Антоново.

Желание заботиться о выжившей чудесным образом собаке выразила опочанка Таита Васильева, которая, как оказалось, до несчастного случая подкармливала ее по-соседски. 

«Бродячий образ жизни он ведёт уже год. Настоящего хозяина Мухтара забрали в больницу. Отсутствовал он дома где-то пять-шесть месяцев. Собака была на цепи. Выл он так, что сердце разрывалось, скучал по хозяину», – написала девушка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2023

Почти 300 юных псковичей получили подарки в рамках акции Детского фонда
16 января 2023

В Пскове отремонтируют участок от Юбилейной до Балтийской
16 января 2023

В Великих Луках оборудовали крещенскую купель
16 января 2023

Житель Опочки вытащил из Великой тонущего пса
16 января 2023

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся весной
16 января 2023

Что значит термин «спешелти» в кофейном мире, рассказала эксперт

16 января 2023

Программа «Территория закона» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
16 января 2023

Тротуар обустроят у ТРЦ Fjord Plaza в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...