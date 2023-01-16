Житель Опочки вытащил из Великой тонущего пса
Житель Опочки Владимир Яковлев спас тонущую собаку из реки Великой, сообщает газета «Красный маяк».
«Со стороны реки раздавались то ли стоны, то ли вой, я сразу и не разобрал. Потом увидел, что из полыньи торчит собачья голова. Так как на улице была оттепель и лёд был не совсем крепкий, то я взял лестницу и направился туда. Попавший в ледяную воду пёс отчаянно боролся с течением. Ещё немного - и его полностью утащило бы под лёд. Мне стоило больших усилий вытащить немаленькую собаку, находящуюся в воде и плывущую против течения», - рассказал спаситель собаки.
После этого мужчина отнес собаку в баню, стал её отогревать и решать дальнейшую судьбу.
Один из очевидцев произошедшего предложил Владимиру свою помощь в определении спасённого пса. В итоге животное попало в местный приют в деревне Антоново.
Желание заботиться о выжившей чудесным образом собаке выразила опочанка Таита Васильева, которая, как оказалось, до несчастного случая подкармливала ее по-соседски.
«Бродячий образ жизни он ведёт уже год. Настоящего хозяина Мухтара забрали в больницу. Отсутствовал он дома где-то пять-шесть месяцев. Собака была на цепи. Выл он так, что сердце разрывалось, скучал по хозяину», – написала девушка.