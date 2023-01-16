Как определить вкус кофе до дегустации, рассказала эксперт

16:55, 16 января 2023, ПАИ

Что такое обжарка «омни» и о чем говорит название сорта кофе, рассказала в рамках программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) основатель первой и единственной в Пскове кофейной лаборатории Елена Вишневская.

«Название сорта кофе уже примерно говорит о том, какой будет вкус. Сорта, которые выросли в Коста-Рике, имеют более пряный оттенок. Red honey - это мёд. Обработка натуральная - это, когда зёрнышко сушилось в кожице под солнышком, ещё больше впитывало в себя из мякоти вкусовых свойств. Такой кофе будет более плотным по вкусу, более сладким. У разных сортов, сваренных одинаково, будет разная плотность, кислотность, сладость», - пояснила гостья студии.

Она добавила, что существует такая обжарка, которая называется «омни». Для определенного способа заваривания предполагается определенный способ обжаривания. «Омни-обжарка - это золотая середина. Именно этот сорт кофе можно и в машину засыпать, он будет обладать такими же свойствами, можно и в турке, и в воронке заварить. Омни - универсальная история», - заметила Елена Вишневская.