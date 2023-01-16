Лучшего муниципального служащего определят в Псковской области

16:33, 16 января 2023, ПАИ

Прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» начнется 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Побороться за почетное звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурсные испытания пройдут в двух группах в два этапа. На первом этапе участники должны представить документы и конкурсные работы в номинациях: экономика; финансы; градостроительство, архитектура и землепользование; жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения; правовое обеспечение; организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления; социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика).

В рамках второго этапа конкурса каждому участнику будет предложено утвержденное комиссией конкурсное задание в соответствии с указанной в заявке номинацией.

Оцениваться будут новизна и творческий подход в решении конкурсного задания; логичность, аргументированность выступления; содержательность выступления; четкость ответов на вопросы членов комиссии; ораторское мастерство.

Заявки на участие можно подать до 20 февраля 2023 года. Информация по вопросам участия в конкурсе предоставляется по телефону (8112) 29-97-99.

Организатор конкурса - управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Более подробно ознакомиться с требованиями с предоставляемым документам, порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно во вложении.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области с 2021 года. По итогам конкурса прошлого года губернатор Михаил Ведерников предложил одному из победителей — Екатерине Архиповой — занять должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Ранее она возглавляла отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожному хозяйству администрации Опочецкого района.