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Общество

В ПсковГУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото ПсковГУ

В ПсковГУ проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На прошлой неделе проходили испытания по французскому и немецкому языкам, а сегодня 33 учащихся из Пскова, Великих Лук, Опочки продемонстрировали экспертной комиссии свои знания по экономике.

«Финал регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике традиционно проводится в ПсковГУ, - отметила директор Института права, экономики и управления, председатель жюри Виктория Гусарова. - Учащиеся уже прошли муниципальный этап и набрали необходимое количество баллов. В финале принимают участие старшеклассники, преобладающее большинство - ученики 11 класса. Задания у каждого класса свои, но структурно они включают тестовое задание и задачи».

По словам председателя жюри, задания достаточно сложные - в соответствии с уровнем регионального этапа ВсОШ. Тесты проверяют не только фундаментальные знания теории, но и знание новостей экономики последнего года. Также тестовые задания имеют вариант ответа в свободной форме, где надо именно написать ответ своими словами с обоснованием, а не только выбрать букву из предложенных вариантов. Высокий уровень сложности и у задач, причем участники не могут пользоваться калькулятором.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжится на площадке ПсковГУ в январе-феврале по целому ряду дисциплин, в числе которых русский язык и литература, история, химия, физика и другие.

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